Will Yun Lee, star di The Good Doctor, tra i protagonisti del dramma pandemico Shelter Me

Will Yun Lee, star di The Good Doctor, sarà uno dei protagonisti del dramma psicologico Shelter Me, progetto che segna il debutto alla regia di Jake Weber.

Il progetto sarà ambientato durante la pandemia e riporterà sul grande schermo l'attore dopo film come Rampage, San Andreas e The Wolverine.

I primi dettagli di Shelter Me

Shelter Me avrà come protagonista Jon Boylan (Oliver Masucci), uno scienziato esperto in intelligenza artificiale che non riesce a entrare in connessione con i membri del suo gruppo di test (Nick Nolte e Jacqueline Bisset). Jon sviluppa quindi un sistema di monitoraggio a distanza che fa emergere le lotte personali, i punti deboli e quelli di forza durante l'isolamento, mentre si iniziano a scoprire lati inediti delle loro personalità.

Will Yun Lee interpreterà Erik Song, un dottore carismatico che lavora in un prestigioso ospedale di New York.

Jake Weber ha scritto la sceneggiatura insieme a Tony Herbert e firmerà la regia del progetto cinematografico.