Will Smith vuole trasformare il suo libro di memorie in un film biografico: "È una guerra"

Will Smith desidera trasformare il suo libro di memorie in un film biografico e le piattaforme in streaming hanno dato inizio ad una vera e propria guerra per ottenere i diritti del memoir.

A quanto pare è in corso una vera e propria battaglia di offerte per trasformare il libro di memorie di Will Smith in un film biografico: il peso massimo di Hollywood lo scorso anno ha pubblicato il memoir, intitolato Will, ed ora è alla ricerca di una somma a otto cifre per trasformarlo in una pellicola.

Una famiglia vincente - King Richard: Will Smith e Aunjanue Ellis in una scena del film

Si dice che i principali servizi streaming "chiedano a gran voce" di acquisire i diritti su Will, ma l'attore "vuole assicurarsi che il tutto sia svolto nel modo giusto". Una fonte vicina all'attore ha riferito alla rubrica Bizarre del quotidiano The Sun: "Alcuni temevano che la brutale onestà di Will nel suo libro potesse danneggiare la sua reputazione."

"Ma è accaduto l'esatto contrario, il libro lo ha aiutato a connettersi con il suo pubblico come mai prima d'ora", ha continuato la fonte. "Quando ha firmato il contratto per il memoir, lo ha fatto pensando a un film biografico e adesso tutti i servizi di streaming chiedono a gran voce di acquisire i diritti."

Will Smith con il SAG Award per Una famiglia vincente

Secondo la fonte, Will Smith starebbe assistendo ad "una vera e propria guerra tra le piattaforme", tentando di valutare le varie opzioni per capire quale colosso dell'intrattenimento sarà capace di gestire la sua storia di vita con la massima cura: "Dato che è così personale, è una cosa delicata per Will. Vuole assicurarsi che sia fatto nel modo giusto, non frettolosamente, indipendentemente dai soldi".