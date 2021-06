Will Smith svela la sua prima autobiografia: "Ho lavorato sul libro per due anni"

Will Smith ha rivelato su Instagram la sua prima autobiografia, WILL, e con un video ha mostrato la copertina del suo libro, che si preannuncia ricchissimo.

Lo scorso sabato, Will Smith ha rivelato su Instagram il titolo e la copertina di WILL, la sua prima autobiografia in uscita a novembre 2021 che ha presentato come un lavoro dettagliato sulla sua vita e la sua carriera.

Come riportato da Hot New Hip Hop, Will Smith ha postato su Instagram un breve video in cui mostra WILL, la sua prima autobiografia, e rivela la copertina del libro. Dopo aver rivelato questi dettagli sul suo libro, che sarà pubblicato da Penguin Press a partire dal prossimo 9 novembre, il protagonista di Io sono leggenda ha parlato del processo creativo dell'autobiografia.

Will Smith ha raccontato: "Si tratta di un lavoro pieno zeppo di amore. Ho lavorato sul libro per più di due anni e, finalmente, è pronto". WILL racconterà l'esistenza di Smith dalla crescita a Philadelphia fino alla notorietà raggiunta grazie a Willy, il principe di Bel-Air, e a lavori quali Alì e Hitch.

Il sito web ufficiale di WILL rivela: "WILL racconta la trasformazione di uno spaurito adolescente di Philadelphia in una delle maggiori star di Hollywood grazie a una serie di incredibili successi al box office. Ma non finisce qui! Will Smith, infatti, spiega i motivi alla base della sua vittoria nella vita. Gran parte del merito va alla sua famiglia. Questa autobiografia è il prodotto di un profondo viaggio nell'inconscio dell'attore, scritto con l'ausilio di Mark Manson, autore del bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck".