Will Smith svela cosa avrebbe fatto nella vita se non fosse diventato un attore

Cosa avrebbe fatto Will Smith, se non fosse diventato un attore famoso? A rispondere è lui stesso, richiamando alla mente gli anni del college.

Will Smith ha rivelato cosa avrebbe fatto nella vita se non avesse intrapreso il percorso musicale e cinematografico. L'attore ha spiegato che, considerato il suo amore per la matematica e la scienza, avrebbe lavorato nell'ambito dell'informatica, approfittando dei corsi che iniziavano ad essere proposti nelle università durante gli anni ottanta.

Will Smith è senza dubbio uno degli attori più amati e gettonati del mondo. Eppure, come molti ben sapranno, la sua carriera ebbe iniziò come rapper affermato. Era conosciuto come The Fresh Prince ed insieme al suo migliore amico, DJ Jazzy Jeff, ha vinto il primo Grammy Award assegnato ad un gruppo hip-hop. Il passaggio alla recitazione è avvenuta solo successivamente, a causa dei suoi problemi finanziari.

Alla fine degli anni '80, infatti, Smith viveva uno stile di vita sontuoso e spendeva i suoi soldi incautamente. Nel 1990, come riportato dalla CNBC, doveva circa 2,8 milioni di dollari di tasse ed era praticamente al verde. Fu solo quando iniziò a frequentare il set dell'Arsenio Hall Show che gli si presentò l'opportunità di far ripartire la sua carriera. Dopo aver incontrato il dirigente Benny Medina a Smith venne proposto Willy, Il Principe di Bel Air. Il celebre produttore Quincy Jones lo invitò a casa sua per incontrarlo.

"Così mi ritrovai da Quincy", ha raccontato Smith in un video su Youtube. "C'erano attori, avvocati, celebrità e politici". Una volta arrivato, Smith fu spinto a fare un'audizione improvvisata, davanti a tutti. Smith ha quindi ricordato che Jones fece spostare i mobili nella sua casa per fare spazio al provino. L'audizione andò bene e in quello stesso giorno Smith firmò un contratto per lo show.

Successivamente, a Will Smith è stato chiesto cosa avrebbe fatto nella vita se il suo percorso attuale non avesse funzionato. L'attore ha spiegato che non avrebbe lavorato affatto nell'intrattenimento e che probabilmente avrebbe lavorato nel campo della scienza. "Sarei stato nel campo della scienza, ho sempre amato la matematica e la scienza" ha detto Smith. "Nel 1986, anno in cui sarei dovuto andare al college, è stato il primo anno in cui le università hanno iniziato a offrire lezioni di informatica. Sarei stato assolutamente nell'ambito della scienza informatica. In fondo, il modo in cui funziona la mia mente è molto più da scienziato che da artista", ha quindi concluso l'attore.