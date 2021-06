Will Smith sostiene Naomi Osaka con un post: "Tu sei nel giusto, gli altri no"

Will Smith ha supportato la tennista Naomi Osaka attraverso il suo profilo Instagram dedicandole alcune parole di incoraggiamento per la scelta di ritirarsi dal Roland Garros.

Sul suo profilo Instagram, Will Smith ha postato due foto che lo ritraggono insieme a un messaggio scritto in un quaderno e rivolto a Naomi Osaka, la tennista che ha deciso di ritirarsi dal Roland Garros. Il protagonista di Gemini Man ha dichiarato: "Hey Naomi, sei nel giusto. Sono gli altri a essere dalla parte sbagliata. Io sto con te! Will Smith".

Come riportato da Il Post, al centro della discussione che ha visto la tennista Naomi Osaka come protagonista, non c'è soltanto la sua scelta di uscire dal torneo francese per ragioni legate alla sua salute mentale ma anche, più in generale, la vulnerabilità e l'insofferenza degli atleti rispetto alle routine e alle condizioni poste dai media tradizionali, e la volontà di avere maggiore controllo dei loro spazi pubblici. Qualche giorno prima dell'inizio del Roland Garros, Osaka aveva annunciato che, per proteggere il suo stato di salute mentale, non avrebbe partecipato alle consuete conferenze stampa. Dopo aver ricevuto una multa di 15mila dollari, l'atleta ha comunicato attraverso i suoi social network la decisione di ritirarsi dal torneo.

La tennista ha dichiarato: "Ciao a tutti, non è una situazione che avrei mai immaginato né voluto, quando ho scritto pochi giorni fa. Penso che ora la cosa migliore per il torneo, per gli altri tennisti e per il mio benessere sia che io mi ritiri, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis a Parigi. Non ho mai voluto essere una distrazione e riconosco che il mio tempismo non è stato ideale e il mio messaggio avrebbe potuto essere più chiaro. E, cosa ancora più importante, non banalizzerei mai la salute mentale né la tratterei con superficialità".

Naomi Osaka ha raccontato: "Ho sofferto di lunghi attacchi di depressione fin dagli US Open del 2018 ed è stato molto difficile farci i conti. Sono introversa e indosso spesso le cuffie perché mi aiuta ad attenuare la mia ansia sociale. Anche se la "stampa del tennis" è sempre stata gentile con me, non sono un'oratrice nata e provo molta ansia prima di parlare davanti ai media di tutto il mondo. Qui a Parigi mi sentivo già vulnerabile e agitata, quindi ho pensato fosse meglio prendermi cura di me e saltare le conferenze stampa".

Will Smith interpreterà il padre delle sorelle Venus e Serena Williams nel film King Richard, in uscita il 19 novembre 2021.