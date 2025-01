Will Smith rivela sui social il progetto ispirato a Matrix

Dopo molta attesa, Will Smith ha svelato il progetto ispirato a Matrix a cui stava lavorando, anticipato da qualche settimana.

Will Smith ha finalmente svelato il progetto ispirato a Matrix che aveva anticipato nelle ultime settimane con alcuni post sui social. L'attore ha infatti collaborato alla realizzazione di un video musicale per il brano Beautiful Scars con Big Sean.

Il progetto di Smith ispirato a Matrix

Il 30 gennaio debutterà il video e l'immagine promozionale mostra Will Smith e il rapper con un look chiaramente ispirato a quello dei protagonisti della saga ideata dalle sorelle Wachowski.

Big Sean sembra si sia ispirato a Morpheus, come rivelano i dettagli degli occhiali da sole e della cravatta, mentre l'attore premio Oscar dovrebbe essere Neo, il protagonista interpretato da Keanu Reeves nella saga di Matrix.

Tra i commenti al post pubblicato su Instagram, Chance the Rapper ha condiviso il suo dispiacere nel non aver partecipato al video, sostenendo che avrebbe potuto interpretare Tank.

I contenuti condivisi dall'attore premio Oscar

Smith aveva pubblicato dei post piuttosto criptici che avevano portato i fan a ipotizzare un suo coinvolgimento nel prossimo film della saga, il quinto, attualmente in fase di sviluppo, che verrà scritto e diretto da Drew Goddard. I portavoce della Warner avevano tuttavia smentito rapidamente le teorie apparse online.

Jesse Ehrman, presidente di Warner Bros Pictures, aveva annunciato lo sviluppo del film sostenendo che il regista aveva proposto un'idea totalmente nuova perfetta per continuare a raccontare storie nel mondo di Matrix, ma con una prospettiva unica e attingendo al suo amore per i film originali e i personaggi.

Matrix oltre al primo capitolo: una trilogia da riscoprire e amare

I contenuti pubblicati dalla star di Hollywood negli ultimi giorni hanno quindi anticipato che per il video musicale sono state ricreate alcune delle sequenze più iconiche dei film di Matrix, come il momento in cui Neo evita i proiettili.