Will Smith: il ritorno alla "miglior forma fisica" procede spedito (VIDEO)

In primavera, Will Smith aveva parlato del suo ritorno alla 'miglior forma fisica possibile'; l'attore ha dato ai suoi fan qualche aggiornamento sulle sue condizioni.

Il ritorno di Will Smith alla sua miglior forma fisica possibile sta andando avanti speditamente. Tramite un divertente video postato sul suo profilo Instagram, il protagonista di Io sono leggenda ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni.

Will Smith ha caricato sul suo profilo Instagram un video molto divertente che mostra il suo personal trainer sgridarlo perché la "domenica non è un giorno in cui ci si riposa" e invitarlo ad andare in palestra. Immediatamente l'attore si alza dal letto e abbandona il suo rifugio sotto le coperte per andare a fare la sua routine di esercizi quotidiani.

Will Smith ha utilizzato la seguente caption: "E pensare che la domenica era il mio #muffinday!". Lo scorso maggio, il protagonista di Io sono leggenda aveva postato su Instagram una fotografia che ritraeva la sua pessima forma fisica e aveva raccontato la sua nuova partnership con YouTube per realizzare la serie Best Shape of My Life, incentrata sulla sua routine quotidiana in palestra con l'obiettivo di raccontare i suoi progressi fisici.

A sua volta, YouTube ha spiegato in tal modo la partnership con Will Smith: "Questa nuova serie in sei parti senza sceneggiatura è prodotta da Westbrook Media e YouTube Originals e racconta la storia di Will Smith che, nel bel mezzo della sua vita, prova a raggiungere nuovamente una buona forma fisica". YouTube ha continuato: "Si tratta del viaggio divertente lungo i tentativi di Will Smith di migliorare la sua routine quotidiana e qualsiasi altro aspetto della sua vita. L'attore utilizzerà il consulto di medici, personal trainer, nutrizionisti ed esperti".

La serie Best Shape of My Life sarà distribuita su YouTube nel 2022.