Will Smith con moglie e figli in Sardegna: che vacanze! (video)

Dopo le fatiche di Aladdin, Will Smith ha deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Sardegna con moglie e figli.

Will Smith ha scelto Porto Cervo, una delle mete più glamour della Sardegna, dopo una crociera nelle isole greche. Con lui presenti la moglie Jada Pinkett Smith e i figli Jaden e Willow. Come si vede anche dai video postati dal suo profilo Instagram, Will Smith si sta godendo il sole su di uno yach, nonostante una villa a disposizione. Grande amante del golf, l'attore ha fatto un salto anche al Pevero Golf Club, dove ha giocato una partita con la moglie, e dove è stato accolto dalla curiosità dei fan assiepati all'esterno.-

Willow e il fidanzato Tyler hanno esplorato il fondale marino, mentre Jaden ha preferito dedicarsi alle corse con la moto d'acqua. "Siamo in vacanza. Ora non faremo proprio niente a parte mangiare, prenderci cura di noi e divertirci" ha chiarito Will sui social, che con la sua famiglia si è goduto il sole, le acque cristalline e la cucina tipica regionale, con la promessa però di tornare al regime alimentare solito al termine del soggiorno italiano. "Appena torniamo subito dal nutrizionista!" ha dichiarato Jada, che ha apprezzato e non poco le seadas. Una vacanza in totale relax dunque per l'attore che, dopo il successo di Aladdin, ha voluto immergersi nell'atmosfera magica della Sardegna.