Will Smith e Michael Bay lavoreranno di nuovo insieme sul set di Fast and Loose

L'attore Will Smith e il regista Will Smith, dopo il successo di Bad Boys, collaboreranno nuovamente per un film prodotto per Netflix.

Will Smith collaborerà nuovamente con il regista Michael Bay, con cui ha realizzato la saga di Bad Boys, in occasione di un nuovo action movie intitolato Fast and Loose.

L'accordo non è ancora stato ufficializzato, tuttavia le fonti di Deadline sostengono che il progetto dovrebbe essere il prossimo per le due star del cinema.

Il nuovo progetto

L'attore premio Oscar Will Smith, recentemente, ha rinunciato a recitare nel thriller Sugar Bandits di cui doveva essere uno degli interpreti principali. L'attore, quindi, ora avrebbe il tempo a disposizione per girare Fast and Loose.

Smith in Bad Boys

Al centro della trama ci sarà un uomo che si risveglia a Tijuana senza ricordare nulla del suo passato. Mentre cerca di scoprire cosa gli è accaduto, si rende conto che aveva vissuto due vite: una come un criminale e un'altra come agente sotto copertura della CIA.

La sceneggiatura è stata firmata da Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner ed Eric Pearson.

Nel team della produzione ci saranno anche Kelly McCormick e David Leitch per 87North, in collaborazione con Smith e Westbrook Studios.

Il nuovo progetto del regista

Michael Bay hanno lavorato insieme per la prima volta negli anni '90, ottenendo con Bad Boys un successo internazionale che ha reso Will una vera star del cinema. La saga è poi tornata più volte nelle sale, fino al recente Bad Boys for Life, che ha riportato nel 2020 sul grande schermo la coppia di detective Mike Lowrey e Marcus Burnett, il personaggio affidato a Martin Lawrence.

Il regista sembra quindi abbia accettato di dirigere nuovamente Smith che sta sviluppando da tempo il nuovo lungometraggio che verrà realizzato per Netflix. Il filmmaker ha inoltre già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di 6 Underground e Ambulance.