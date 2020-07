Will Smith e Jada Pinkett Smith, August Alsina insiste: "sapevano che avrei parlato della relazione"

August Alsina sostiene che Will Smith e Jada Pinkett Smith erano stati avvisati che nell'intervista televisiva si sarebbe parlato della relazione tra lui e Jada. Il cantante lo ha scritto in un post su Instagram in cui conferma le sue dichiarazioni dei giorni precedenti.

Il cantante nei giorni scorsi ha pubblicato un nuovo album, The Products III: stateofEMERGEncy, nel suo tour televisivo di lancio August Alsina ha dichiarato di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith, con la benedizione di Will Smith. Da anni ad Hollywood si vocifera sul fatto che gli Smith abbiano superato i loro problemi coniugali con un matrimonio aperto. Jada Pinkett Smith e Will hanno smentito le parole di August ma il cantante ha confermato la sua verità. Senza pronunciare i nomi dei due attori, in un lunghissimo post su Instagram ha scritto "L'oppressione si presenta in numerosi modi in questi giorni, a partire dalla schiavitù fisica e dalla schiavitù per l'uomo bianco, la programmazione generazionale che si manifesta in schiavitù mentale. Schiavi di un'idea, schiavi di un'immagine, schiavi di un codice di condotta, schiavi di un'immagine che hai creato nella tua mente .. anche se contiene molte falsità .. e tutto ciò che si differenzia dalla tua 'idea' e 'immagine 'Sembra un attacco. & Capisco; non solo capisco, ma mi dispiace anche che la pensi così - aggiungendo - La verità e la trasparenza ci mettono a disagio ma non posso scusarmi per questo".

Alsina quindi vuole rompere quei codici di comportamento che ci impediscono di raccontare alcune cose per paura del giudizio degli altri, ed in quest'ottica ha reso pubblica la sua presunta relazione con la donna. "Il mio cuore non ha cattiveria o odio verso nessuno su questo pianeta. Voglio semplicemente togliere le catene e sono disposto a morire. Il dono della libertà è tuo, Dio ce lo promette, ma solo se lo desideri". Prima di chiudere il post il cantante spara una nuova bomba: "I diretti interessati erano stati avvisati per una forma di cortesia che si sarebbe parlato di loro"

Dietro questo chiacchiericcio molti pensano ad una trovata pubblicitaria per il lancio del disco, pubblicità che Jada Pinkett Smith sembra pronta a sfruttare, in un Tweet ha promesso che questa faccenda sarà oggetto di una puntata di Red Table Talk, il talk show televisivo con i coniugi Smith e Adrienne Banfield-Norris trasmesso da Facebook Watch.