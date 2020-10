Will Smith e la sua famiglia premiati con il Robin Williams Legacy of Laughter

I figli di Robin Williams hanno assegnato a Will Smith e alla sua famiglia il premio annuale ideato in onore del padre.

Will Smith e la sua famiglia hanno ricevuto il premio annuale assegnato dai figli di Robin Williams per il loro contributo al mondo.

Il riconoscimento viene consegnato da Zelda, Cody e Zak Williams con la collaborazione dell'organizzazione Bring Change to Mind.

Il premio Robin Williams Legacy of Laughter, promosso dalla realtà fondata da Glenn Close per contribuire a sconfiggere i pregiudizi riguardanti le malattie mentali, è stato fondato dopo la morte del premio Oscar nel 2014.

La famiglia Williams ha voluto premiare gli Smith: Will, sua moglie Jada, i figli Trey e Jaden, e la figlia Willow.

L'attore Will Smith ha condiviso online su YouTube un video in cui accettano virtualmente il premio tutti insieme, in collegamento via FaceTime con Jaden che stava aspettando i risultati del test per il Coronavirus.

Zak Williams ha spiegato: "Questo anno volevamo onorare l'intera famiglia Smith, come individui e come gruppo, per il loro durevole contributo al mondo. Avete compiuto delle innovative discussioni aperte su tematiche importanti come famiglia, carriera e salute mentale in un mondo che spesso si aspetta silenzio dai suoi cittadini più visibili. I vostri gesti benefici sono molti e diversificati, dal nutrire le persone senza casa all'aiutare programmi a favore dei giovani in difficoltà, senza dimenticare di lottare contro l'AIDS in Sud Africa e portare acqua sicura a chi ne ha più bisogno. E mentre stavo facendo tutto questo, avete continuato a intrattenere milioni di persone con i vostri talenti attraverso film, talk show, musica, risate e il vostro chiaro vibrante legame in famiglia". Zak Williams ha concluso: "Dalla famiglia di un genio all'altra, grazie per aver condiviso i vostri fenomenali poteri cosmici con il mondo".

La famiglia Smith ha voluto ricordare quanto sia stato importante nella loro vita Robin Williams grazie a film indimenticabili che hanno regalato innumerevoli risate nella loro famiglia. Jada ha aggiunto: "Il fatto che abbia avuto un impatto nelle nostre vite in varie generazione è folle. Tutti noi siamo stati colpiti da Robin". Will Smith ha aggiunto: "Robin Williams è stato un assoluto maestro per quanto riguarda i legami umani. Voleva che tu ridessi ed è quasi come se avesse bisogno che tu ridessi e, a prescindere da quanto fosse breve quel momento, controllava sempre per andare alla ricerca dell'interazione che potevate avere ed era memorabile e magico".