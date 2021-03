Will Smith e il consiglio di suo padre che lo ha guidato verso il successo

Si sa, dei consigli è sempre necessario fare tesoro. Allo stesso modo sembra pensarla Will Smith, che ha svelato il consiglio ricevuto da suo padre che ha sempre tenuto a mente e che, in un certo senso, gli ha consentito di raggiungere il successo globale.

Will Smith in una scena di Independence Day

Come riportato da Showbiz Cheat Sheet, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Independence Day, Will Smith raccontò ai giornalisti il consiglio fondamentale che ha ricevuto da suo padre Willard Caroll Smith, morto di tumore nel 2016. Will Smith ha raccontato: "Mio padre mi ripeteva sempre una frase. Si tratta di un consiglio che tengo particolarmente a cuore. Stai sempre concentrato. Se fai una cosa bene, tutto il resto verrà naturale. Ecco credo che questa sia una verità universale".

Questo mantra ha guidato Will Smith nel corso della sua carriera, che gli ha consentito di attraversare il mondo della musica, della TV e del cinema. L'attore, però, è riuscito a dimostrare di saper fare molto bene più di una sola cosa e, tra Willy, il principe di Bel-Air e La ricerca della felicità, è stato in grado di provare tutto il suo talento.

L'interprete è noto per aver recitato in Bad Boys, Men in Black, Nemico pubblico, Wild Wild West, Alì, Io, Robot, Hitch, Io sono leggenda, Hancock, Sette anime, After Earth, Focus, Suicide Squad, Collateral Beauty, Bright, Aladdin e Gemini Man.