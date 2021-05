Will Smith annuncia: "Via la pancetta, tornerò in forma", la svolta documentata su Youtube

Will Smith ha mostrato una sua foto in 'pessima forma fisica' e ha dichiarato di voler ritornare l'adone di una volta grazie a una partnership con YouTube

Stare chiusi in casa può intaccare la forma fisica di chiunque. Persino un divo hollywoodiano come Will Smith è uscito "a pezzi" da questa pandemia e, in occasione di una foto postata nel suo profilo Instagram, ha mostrato le conseguenze sul suo corpo degli spuntini a mezzanotte. Con l'obiettivo di tornare alla forma smagliante di un tempo, Smith ha annunciato una partnership con YouTube per documentare i suoi progressi.

Come riportato da Men's Health, in occasione dell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Will Smith ha condiviso una sua foto in forma fisica non proprio smagliante e ha scritto: "Questo è il corpo che mi ritrovo dopo mesi e mesi di pandemia e di pascolo nella dispensa. Amo questo corpo ma voglio sentirmi meglio! Niente più muffin a mezzanotte! Sono alla ricerca della mia forma migliore e la raggiungerò attraverso una partnership con YouTube! Spero che possa funzionare!".

Proprio ieri, Will Smith aveva postato su Instagram una fotografia in mutande con una caption davvero rivelatoria sulla sua pancetta. Al momento, il protagonista di Io sono leggenda non ha rivelato alcun dettaglio sull'impresa ma ha taggato Westbrook, il suo team di produzione, e il regista Aidan Tanner. Smith non ha nemmeno rivelato se il suo progetto sarà distribuito attraverso il suo canale YouTube o su una pagina generica.

A primo acchito, sembrerebbe che il progetto possa mostrare ai fan i segreti dietro la perfetta forma fisica delle star di Hollywood. Stando a quanto riportato dalla sua pagina IMDb, Will Smith ha in cantiere il quarto capitolo di Bad Boys e il secondo di Bright, primo blockbuster prodotto da Netflix. Il ritorno a una forma fisica accettabile è più che necessario!