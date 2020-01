Will Smith ammette: "Il sequel di Men in Black mi ha deluso"

L'attore Will Smith ha ammesso in una recente intervista che non è stato soddisfatto dal sequel di Men in Black.

Will Smith ha rivelato di non essere stato felice del sequel di Men in Black, situazione che l'ha deluso e portato a dubitare a lungo del fatto che riportare sul grande schermo Bad Boys fosse una buona idea.

La star stava infatti promuovendo il suo nuovo film durante il talk show di Jimmy Fallon quando ha accennato ai problemi legati ai franchise che spesso deludono i fan. Will Smith, probabilmente pensando a Men in Black 3, ha raccontato al conduttore: "Quello che cerchiamo di fare, ed era davvero essenziale e importante per me, non è solo realizzare di nuovo i vecchi film. Si doveva prendere in considerazione il periodo diverso, l'evoluzione dei personaggi. E il motivo per cui ci è voluto così tanto tempo è perché non volevo che fosse solo un modo per incassare dei soldi. L'idea non era 'Hey, tutti amano i sequel, facciamo semplicemente un sequel!'".

L'attore ha inoltre aggiunto: "Ho avuto delle difficoltà con un paio degli ultimi sequel che ho girato. Non ero felice con quello di Men in Black. Siamo realisti: alle volte dico 'Lo amerete tutti' e non lo farete. Alle volte l'ho visto e so che non vi piacerà, ma è un film costoso. In questo caso, invece... è davvero buono".

In Bad Boys or Life Mike, il personaggio affidato a Smith, si ritrova alle prese con un narcotrafficante che è inoltre uno spietato killer. Il film arriverà nei cinema americani il 17 gennaio.