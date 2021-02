Will Smith conduttore di Amend: The Fight for America, ecco il trailer

L'attore Will Smith è il conduttore della docuserie Amend: The Flight for America, ecco il trailer del progetto Netflix.

Will Smith è il conduttore della docuserie Amend: The Fight for America, progetto prodotto per Netflix di cui è stato condiviso il teaser trailer.

I sei episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 17 febbraio e il video regala delle anticipazioni riguardanti i contenuti legati alla lotta per i diritti e per l'uguaglianza avvenuta nella storia degli Stati Uniti.

Il titolo Amend: The Fight for America fa riferimento al quattordicesimo emendamento della costituzione degli Stati Uniti che, nel 1868, prometteva la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini.

La docuserie creata da Robe Imbriano e Tom Yellin proporrà discorsi compiuti da attivisti ed esponenti del mondo politico americano - tra cui Frederick Douglass, Martin Luther Ling, Ruth Bader Ginsburg e Andrew Johnson - letti da star del piccolo e grande schermo come Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L. Jackson, Pedro Pascal, Yara Shahidi. Gli episodi proporranno poi interventi di leader ed esperti.

Will Smith ha dichiarato: "Stiamo vivendo in un periodo senza precedenti come società, nazione e famiglia di esseri umani. Credo che sostenere la comprensione personale e storica sia una scintilla necessaria per accendere la compassione e la guarigione di cui abbiamo disperatamente bisogno. Come cittadini americani, ci sforziamo di formare un'unione più perfetta che stabilisca davvero la giustizia e l'uguaglianza per tutti. Credo che una comprensione più profonda del quattordicesimo emendamento sia un punto importante di partenza. La nostra speranza è che questa serie illumini la bellezza rappresentata dalla promessa offerta dall'America e di condividere un messaggio all'insegna della connessione e dell'umanità condivisa in modo da poter capire meglio e celebrare le nostre diverse esperienze come americani e promuovere il progresso verso la vera uguaglianza promessa a tutte le persone tramite il quattordicesimo emendamento".

Alla regia di Amend ci sono Kenny Leon e Reinaldo Marcus Green.