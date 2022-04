Will Smith, a che punto è lo spin-off di Suicide Squad su Deadshot? Gli ultimi aggiornamenti

Ricordate quando si parlò di Will Smith protagonista di un film spin-off di Suicide Squad tutto incentrato su Deadshot? Beh, sembra che non sarà così semplice vederlo realizzato...

Negli ultimi giorni in casa Warner Bros. c'è stato parecchio da fare per cercare di risolvere le questioni legate a Ezra Miller dopo l'arresto dell'attore alle Hawaii, e a quanto pare dai meeting tenutisi per discutere dell'argomento è venuto fuori anche un altro topic d'attuale interesse: lo standalone di Deadshot con Will Smith.

Come ben sappiamo ormai, anche l'attore Premio Oscar è al centro del buzz quotidiano per via delle sue azioni durante l'ultima cerimonia degli Academy Award, ma a quanto pare le decisioni prese in merito al progetto su Deadshot precedono l'episodio che sembra stare influenzando la sua carriera futura.

Secondo quanto segnalato da Rolling Stone, infatti, lo sviluppo del film sarebbe entrato in fase di stallo già da diverso tempo, e questo per ragioni principalmente legate all'alto compenso che richiedeva Smith per la pellicola (per King Richard, ad esempio, l'attore avrebbe ricevuto 20 milioni di dollari).

Se ci aggiungiamo le conseguenze legate ai recenti avvenimenti, è possibile che lo spin-off su Deadshot non arriverà poi tanto presto, o addirittura che non arrivi affatto... Ma questo sarà da vedere.