Will Poulter: "Una volta mi hanno scambiato per Sid di Toy Story... ma era un personaggio animato"

L'interprete di Adam Warlock, Will Poulter, ha raccontato di come un fan lo avesse scambiato per Sid, il ragazzo bullo di Toy Story, mentre si trovavano in un bagno a Los Angeles.

Nonostante abbia cercato per anni di distanziarsi dal meme diventato virale in rete, Will Poulter continua ancora oggi a essere scambiato per Sid, il giovane bullo antagonista di Toy Story. In una recente intervista ai microfoni di GQ, l'attore ha raccontato di una particolare interazione avuta con un fan mentre si trovava a Los Angeles.

"Eravamo in un bagno e un fan mi chiese se avessi recitato in Toy Story. Per lui ero Sid. Ovviamente gli dissi che non era così, si trattava di un personaggio animato". Will Poulter ci ha poi tenuto a precisare che aveva soltanto due anni quando il primo Toy Story arrivò sul grande schermo.

Il coinvolgimento di Adam Warlock nel MCU

Will Poulter ha fatto il suo debutto ufficiale nell'MCU interpretando Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3, uscito da poco nelle sale. La sua interpretazione è stata fortemente elogiata da James Gunn, spiegando come fosse riuscito a portare vita e realtà a qualcuno che è essenzialmente un bambino nel corpo di un adulto.

Guardiani della Galassia Vol. 3: un addio difficile, ma necessario

L'interprete di Adam Warlock, pur non avendo alcuna certezza, spera di poter tornare prossimamente nel MCU: "Penso dipenda dalla reazione del pubblico al personaggio. Se ai fan non piace Adam Warlock è ovvio che ne sarei deluso. L'opinione della mia famiglia significa molto, ma non è necessariamente ciò che mi farà tornare nel ruolo del personaggio".