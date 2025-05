Elden Ring: Alex Garland vuole Kit Connor come protagonista?

Il regista Alex Garland sembra voglia Kit Connor, che ha già diretto in Warfare, come protagonista dell'adattamento di Elden Ring.

Alex Garland sembra aver trovato il protagonista del suo film Elden Ring, l'adattamento del popolare videogioco targato Bandai Namco Entertainment in fase di sviluppo.

Le fonti di Deadline sostengono infatti che il regista voglia collaborare nuovamente con Kit Connor, che ha diretto in Warfare.

La possibile star del film

Il film di Elden Ring verrà prodotto da A24 e, per ora, il coinvolgimento di Kit Connor, conosciuto dagli spettatori per aver recitato nella serie Heartstopper, non è stato confermato.

Le fonti del sito sostengono infatti che le trattative con il giovane attore sono in corso e si sta cercando di capire se i suoi impegni gli permetteranno di essere disponibile nel periodo in cui Alex Garland potrebbe girare il film.

Il filmmaker sta scrivendo la sceneggiatura e nel team della produzione dell'adattamento del videogame ci sono anche George R.R. Martin, Vince Gerardis, Peter Rice, Andrew Macdonald e Allon Reich.

Kit Connor ha fatto parte del cast di Warfare - Tempo di guerra accanto a Charles Melton, Joseph Quinn e Will Poulter. L'attore è stato il protagonista di Heartstopper con la parte di Nick Nelson e, dopo il successo della serie, collaborerà nuovamente con Netflix in occasione di A Cuban Girl's Guide To Tea and Tomorrow.

Cosa racconta il videogioco

Elden Ring, arrivato in tutto il mondo nel mese di febbraio 2022, ed è ambientato in un mondo fantasy dark. I giocatori possono intraprendere delle incredibili avventure all'interno di un mondo spettacolare. Il videogioco è stato realizzato grazie alla guida di Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, mentre George R.R. Martin ha scritto la storia alla base del progetto.

Nel corso degli anni il gioco oltre 30 milioni di copie, mentre sta per arrivare lo spinoff Elden Ring Nightreign, in vendita dal 30 maggio.