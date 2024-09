Will & Harper: il trailer del documentario su Will Ferrell e la sua amica transessuale Harper Steele

Netflix ha condiviso il trailer del documentario Will & Harper, che aveva debuttato al Sundance Film Festival.

Il film sarà distribuito negli Stati Uniti dal 13 settembre e sarà poi disponibile sulla piattaforma di streaming dal 27 settembre.

Cosa racconterà il documentario

La sinossi spiega che due anni fa Will Ferrell stava girando un film quando ha ricevuto l'e-mail più sorprendente: il suo caro amico di quasi 30 anni stava facendo coming out e gli rivelava di essere una donna transessuale.

Quell'amico era Harper Steele, un autore che Will aveva incontrato il primo giorno della sua esperienza con Saturday Night Live nel 1995. Da quel primo incontro, Will sapeva che aveva trovato qualcuno con cui andava d'accordo nella comicità e la loro amicizia e collaborazione creativa è continuata a crescere nel corso di 3 decenni.

Nel documentario Will e Harper compiono un viaggio insieme per affrontare questa nuova fase della loro amicizia. Harper, inoltre, si riavvicina alla nazione che ama, questa volta, come sé stessa. Nel corso di 16 giorni viene compiuto un viaggio da New York a Los Angeles, compiendo delle tappe significative per loro, per la loro amicizia e per l'America.

Il film è stato diretto da Josh Greenbaum, già dietro la macchina da presa di Strays e Barb and Star Go to Vista Del Mar.

Il prossimo film di Ferrell

Nel gennaio 2025 debutterà il film, vietato ai minori, intitolato You're Cordially Invited che vedrà protagonisti Will Ferrell e Reese Witherspoon.

Al centro della storia c'è quello che accade quando una donna (Witherspoon), che sta organizzando il matrimonio perfetto di sua sorella (Meredith Hagner), e il padre (Ferrell) di una giovane futura sposa (Geraldine Viswanathan) scoprono di avere una doppia prenotazione in un resort remoto su un'isola al largo della costa della Georgia. Quando entrambe le parti decidono di condividere la piccola stanza, si scatena il caos e si prospetta un disastro.