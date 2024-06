Will Ferrell collabora con Bad Bunny: tutto sul nuovo progetto cinematografico

Will Ferrell e Bad Bunny saranno la strana coppia dietro al progetto di Paramount Animation, il film Dropz. La star di Hollywood e il rapper avranno un ruolo all'interno della lavorazione del film, come ha confermato la presidente Ramsey Naito: il comico sarà produttore mentre il cantante fungerà da produttore esecutivo.

Naito ha descritto Dropz come 'il nostro E.T. con ragazzi reali in una situazione straordinaria'. Alla macchina da presa ci sarà Rob Letterman, conosciuto principalmente per aver diretto Detective Pikachu, che si occuperà anche della co-scrittura della sceneggiatura.

La strana coppia

Will Ferrell e Bad Bunny dovrebbero far parte soltanto del team produttivo senza partecipare al film ma non è detto che i loro nomi possano essere inclusi anche nel cast vocale. Per il momento, Naito si è limitata ad annunciare anche altri due progetti: un adattamento de Il lago dei cigni e la commedia fantascientifica Muttnik, prodotta dal premio Oscar Ron Howard, Brian Grazer e Zareh Nalbandian.

Will Ferrell in una scena di Quiz Lady

La presidente di Paramount Animation ha spiegato:"Abbiamo un'incredibile serie di titoli di franchise in uscita, e ciò ci ha permesso di sviluppare una serie di progetti originali davvero emozionanti". Senza dimenticare film che riguardano le Tartarughe Ninja, Paw Patrol, SpongeBob e Transformers. Nel 2023, Will Ferrell ha fatto parte del cast del film campione d'incassi Barbie di Greta Gerwig e dell'opera per il grande schermo di Jessica Yu, Quiz Lady.

Dopo aver partecipato a Bullet Train, Bad Bunny è tornato sul grande schermo lo scorso anno con Cassandro, il nuovo film di Roger Ross Williams, al fianco di Gael García Bernal, che narra le vicende del wrestler Saúl Armendáriz, in arte Cassandro, disponibile alla visione su Amazon Prime Video dopo la presentazione dello scorso anno al Sundance Film Festival e al Telluride Film Festival, prima della distribuzione limitata negli Stati Uniti.