Wildwood: nel trailer una ragazza entra in un mondo incredibile per salvare il fratellino

Il 23 ottobre arriverà nelle sale cinematografiche il film in stop-motion Wildwood, il nuovo progetto targato Laika che è stato diretto da Travis Knight e scritto da Chris Butler.

Nell'attesa è stato condiviso online il nuovo trailer che trasporta gli spettatori nell'incredibile mondo creato dallo scrittore Colin Meloy e illustrato da Carson Ellis.

Cosa racconterà Wildwood

Nel trailer di Wildwood si assiste a quello che accade a una ragazza dopo che il suo fratellino viene portato via in volo da uno stormo di corvi.

Il video pubblicato da Laika regala molte immagini degli spettacolari mondi creati in stop motion, delle creature e delle scene emozionanti che contraddistinguono l'atteso progetto.

La storia del film sarà ambientata in una città ai confini dell'Oregon chiamata Wildwood, dove è proibito andare e di cui è anche vietato sapere della sua esistenza.

Nonostante tutto questo, Prue McKeel è intenzionata a entrare in questo mondo magico dopo che il suo fratellino Mac è stato rapito da uno stormo di corvi e portato nelle profondità della foresta. La ragazzina, insieme al compagno di classe Curtis, è infatti determinata a riportarlo a casa. Prue potrebbe pensare di essere troppo grande per le favole, ma si ritrova proprio al centro di una, piena di strani animali parlanti, banditi maliziosi e potenti figure dalle intenzioni meschine.

Il cast vocale

Tra le star che daranno voce ai personaggi al centro della trama di Wildwood ci sono Carey Mulligan, Mahershala Ali, Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Awkwafina, Angela Bassett, Jake Johnson, Charlie Day, Amandla Stenberg, Jemaine Clement, Maya Erskine, Tantoo Cardinal, Tom Waits e Richard E. Grant.

Un progetto molto personale ed emozionante

Il film viene descritto come una storia di amore, perdita, sacrificio e segreti, ricca della magia che si può trovare in ogni casa, a patto che la si voglia trovare.

Knight ha dichiarato: "È una storia sul richiamo dell'ignoto, sul coraggio necessario per avventurarsi al suo interno e su chi si diventa lungo il cammino. Il nostro film celebra l'arte al di sopra degli algoritmi e la convinzione che i film realizzati a mano, con immensa cura, possano ancora risultare audaci, sorprendenti, pericolosi e vivi".

Il filmmaker, che è attualmente impegnato nell'adattamento per il grande schermo di Piranesi, ha aggiunto: "Abbiamo concepito Wildwood per essere visto nel modo in cui i primi film hanno catturato la nostra immaginazione: scoperto al buio, su un grande schermo, in una sala piena di altri sognatori che condividono gioia, silenzio e meraviglia".