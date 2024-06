Piranesi: il romanzo di Susanna Clarke diventa un film animato diretto da Travis Knight

Il romanzo Piranesi scritto da Susanna Clarke diventerà un film animato realizzato dallo studio LAIKA e diretto da Travis Knight, che ha già firmato Kubo e la spada magica e Wildwood.

Il libro è stato pubblicato nel 2021 ed è diventato un successo editoriale in tutto il mondo con oltre 4 milioni di copie vendute.

Cosa racconta il romanzo Piranesi

Tra le pagine si racconta la storia di un giovane che vive nella Casa, un immenso labirinto pieno di statue dal significato allegorico e talmente grande da poter contenere un oceano che, con le sue maree, allaga di continuo i piani inferiori. L'uomo percorre continuamente la Casa, segnandone la mappa e gli eventi che accadono, scoprendo inoltre gli scheletri di tredici persone morte.

Ogni martedì e venerdì, inoltre, arriva l'Altro, un misterioso individuo che è convinto ci sia all'interno del labirinto la fonte di una grande conoscenza, che cerca di individuare con oscuri rituali. Ed è proprio l'altro a chiamare il protagonista Piranesi, che dimentica progressivamente il suo passato e lo scorrere del tempo. Piranesi inizia poi a percepire la presenza di un'altra persona, la sedicesima, che l'Altro pensa sia malvagia.

Kubo e le nuove frontiere della stop motion della Laika

Le dichiarazioni del regista e dell'autrice

Travis Knight ha dichiarato: "Piranesi è un tesoro, che mi è davvero caro. Come filmmaker, posso immaginare con difficoltà un'esperienza più gioiosa rispetto a vagare attraverso i monti in cui Susanna ha sognato di essere. Lei è una delle mie autrici preferite di sempre e con Piranesi ha creato un'opera d'arte meravigliosa, devastante e sulle positività della vita. Sono onorato che abbia scelto LAIKA come la sua casa".

Knight al lavoro sulla stop motion

La scrittrice ha invece sottolineato di essere stata influenzata da molti film animati e di aver amato film come Coraline e Kubo e la spada magica, che descrive come "pieni di bellezza, meraviglia e stranezza".

Knight, oltre a realizzare film animati in stop-motion, ha diretto anche il film live-action Bumblebee e si sta occupando del progetto tratto da Masters of the Universe che avrà come star Nicholas Galitzine nella parte di He-Man.

LAIKA, oltre a Wildwood che uscirà nel 2025, sta sviluppando il film animato The Night Gardener e un adattamento live-action del romanzo Seventeen, scritto da John Brownlow.