Wicked è il miglior film per la National Board of Review, Daniel Craig e Nicole Kidman migliori attori

Dopo l'ottima accoglienza riservata dal pubblico, per Wicked arrivano i primi riconoscimenti della stagione dei premi. Il musical sulle origini delle streghe de Il mago di Oz è stato eletto miglior film dalla National Board of Review.

Negli ultimi 40 anni molti vincitori del riconoscimento hanno poi conquistato l'Oscar per il miglior lungometraggio, si pensi a Demoni e Dei del 1998, Quills del 2000 o A Most Violent Year del 2014. In quel decennio Da 5 Bloods di Spike Lee è stato l'unico titolo tra i vincitori della National Board of Review a non essere premiato dall'Academy, ma da quando, nel 2009, la rosa dei migliori film è stata estesa da cinque a dieci titoli l'unico film a centrare entrambi i riconoscimenti è stato Green Book nel 2018, come ricorda Variety.

Le categorie attoriali

Daniel Craig al tavolino in una scena di Queer

Daniel Craig si è portato a casa il premio come miglior attore per la sua performance nel film drammatico di Luca Guadagnino Queer. Due vincitori del premio come miglior attore della NBR negli ultimi dieci anni si sono tradotti in vittorie agli Oscar: Casey Affleck per Manchester by the Sea (2016) e Will Smith per King Richard (2021). Tra i vincitori della NBR divenuti futuri candidati, solo tre uomini sono stati snobbati dall'Academy: Oscar Isaac per A Most Violent Year (2014), Tom Hanks per The Post (2017) e Adam Sandler per Diamanti grezzi (2019).

Nicole Kidman ed Harris Dickinson in una scena di Babygirl

Sul versante femminile, Nicole Kidman si è aggiudicata il premio come miglior attrice per la sua intensa interpretazione in Babygirl di Halina Reijn. Nel caso delle donne, tre attrici protagoniste premiate dalla NBR sono passate sul palco del Dolby Theatre: Brie Larson in Room (2015), Renée Zellweger in Judy (2019) e Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once (2022).

Kieran Culkin prosegue la sua serie di vittorie consecutive per il suo ruolo da non protagonista in A Real Pain di Jesse Eisenberg, mentre Elle Fanning è la grande sorpresa tra i premiati conquistando il riconoscimento come miglior attrice non protagonista per A Complete Unknown di James Mangold.

L'organizzazione no-profit che comprende critici, accademici e addetti ai lavori ha, inoltre, stilato la classifica dei 10 migliori film dell'anno. Classifica che include l'acclamato Anora, Babygirl, A Complete Unknown, Conclave, Furiosa: A Mad Max Saga, Il Gladiatore 2, Giurato numero 2, Queer, A Real Pain e Sing Sing.