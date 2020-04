Whitney Houston: la vita e la carriera della cantante diventano un film

La vita di Whitney Houston diventerà un film sostenuto da The Whitney Houston Estate, Primary Wave e il produttore Clive Davis. Il progetto è in fase di sviluppo, ma sono emersi online i primi dettagli per quanto riguarda il team coinvolto.

Alla regia dovrebbe esserci Stella Meghie, mentre a firmare la sceneggiatura dedicata alla vita di Whitney Houston sarà Anthony McCarten, già nominato ai premi Oscar e autore di L'ora più buia, Bohemian Rhapsody, I due papi e La teoria del tutto. L'autore ha inoltre scritto i testi del musical dedicato alla vita di Neil Diamond che dovrebbe debuttare a Broadway.

Il film sarà prodotto da Pat Houston, Davis, Larry Mestel, Denis O'Sullivane McCartner e potrà contare sulle canzoni dell'artista di cui si seguirà la vita e la carriera fino alla tragica morte avvenuta nel 2012.