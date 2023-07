Whiteout - Incubo bianco, stasera 2 luglio su canale 20 Mediaset: cast e trama del thriller

Whiteout - Incubo bianco è il thriller poliziesco che Canale 20 Mediaset manda in onda stasera, 2 luglio 2023, in prima serata, con inizio alle 21:05. La regia della pellicola è di Dominic Sena. La sceneggiatura è stata scritta da Erich e Jon Hoeber. La colonna sonora è di John Frizzell. Trama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

Kate Beckinsale in una scena del film Whiteout - Incubo bianco

Whiteout - Incubo bianco: Trama

Lo sceriffo federale americano Carrie Stetko viene inviato in missione solitaria in Antartide per investigare sul primo omicidio mai commesso sul gelido continente. La brillante agente avrà solo tre giorni prima che arrivi l'inverno e l'Antartide sprofondi in sei ininterrotti mesi di buio lasciandola isolata con l'assassino.

Kate Beckinsale in un'immagine di Whiteout - Incubo bianco

Whiteout - Incubo bianco: Curiosità

Whiteout - Incubo bianco è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 2 Ottobre 2009 grazie aWarner Bros. Le riprese del film si sono svolte dal 15 Gennaio 2007 al 30 Maggio 2007

Il lungometraggio è stato girato principalmente in Manitoba, Canada, che ha fornito la location per ricreare l'ambientazione antartica. Sono state utilizzate diverse tecniche di effetti speciali per creare l'illusione del freddo estremo e della neve.

Nonostante il titolo "Whiteout" si riferisca a un fenomeno meteorologico comune in Antartide, in cui una tempesta di neve riduce la visibilità a zero, il film non si concentra esclusivamente su questo evento. La trama si sviluppa attorno all'omicidio e alla ricerca del colpevole.

Whiteout - Incubo bianco è basato sull'omonimo romanzo a fumetti di Greg Rucka e Steve Lieber. Il fumetto è stato pubblicato nel 1998 ed è stato molto apprezzato per il suo realismo e l'attenzione ai dettagli riguardanti la vita e il lavoro in Antartide.

Alex O'Loughlin in una scena del film Whiteout - Incubo bianco

Whiteout - Incubo bianco: Recensione e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Whiteout - Incubo bianco.

Kate Beckinsale in una scena del thriller Whiteout - Incubo bianco

Whiteout - Incubo bianco: Interpreti e personaggi