What's Love Got to Do with It?: primo sguardo a Lily James nella romcom multietnica

Un viaggio da Londra al Pakistan potrebbe rappresentare un'importante lezione sull'amore per Lily James, coprotagonista della romcom multietnica What's Love Got to Do with It?.

What's Love Got to Do with It?: Lily James e Shazad Latif nella prima foto del film

Studiocanal e Working Title hanno diffuso la prima immagine della romcom interculturale di Shekhar Kapur, What's Love Got to Do with It?, interpretata dalle star Lily James e Shazad Latif.

Nel cast del film anche Emma Thompson, la star pakistana Sajal Aly, Shabana Azmi, Asim Chaudhry, Mim Shaikh, Jeff Mirza, Iman Boujelouah, Mariam Haque e Sindhu Vee.

Il film segue la documentarista Zoe (Lily James), per la quale la ricerca dell'anima gemella si concretizza in appuntamenti sbagliati e situazioni ridicole, con grande sgomento della madre Cath (Emma Thompson). Per il suo amico d'infanzia e vicino di casa Kazim (Shadaz Latif), la risposta è seguire l'esempio dei suoi genitori e optare per un matrimonio combinato con una brillante e bella sposa pakistana. Mentre filma il promettente viaggio dell'amico da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta scelta dai suoi genitori, Zoe inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio diverso alla ricerca dell'amore.

Pam & Tommy: Lily James sottoposta a tre ore di trucco al giorno per trasformarsi in Pamela Anderson

Il produttore discografico, DJ, cantautore e musicista anglo-pakistano Naughty Boy ha collaborato alle musiche originali per la colonna sonora del film. Il pakistano Rahat Fateh Ali Khan, un maestro dello stile di canto Qawwali, ha registrato due canzoni per la colonna sonora e apparirà anche nel film prodotto da Jemima Khan e dalla sua Instinct Productions con il produttore Nicky Kentish Barnes insieme a Eric Fellner e Tim Bevan della Working Title Films.