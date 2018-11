What Men Want: Taraji P. Henson nel nuovo trailer del film

What Men Want, la commedia con protagonista Taraji P. Henson, è stata ideata come remake del film diretto nel 2000 da Nancy Meyer e che aveva come protagonista l'attore Mel Gibson, e online è stato condiviso un nuovo trailer.

Il lungometraggio debutterà nelle sale americane l'8 febbraio e al centro della trama questa volta c'è una donna che lavora come agente nel mondo dello sport e improvvisamente è in grado di sentire i pensieri dei suoi colleghi, riuscendo così ad avere un importante vantaggio durante le riunioni di lavoro e nella vita quotidiana riuscendo a capire "quello che vogliono gli uomini".

La protagonista è l'attrice Taraji P. Henson e nel cast ci sono anche Max Greenfield, Wendi McLendon-Covey, Tracy Morgan e Aldis Hodge.

La regia è stata firmata da Adam Shankman, al ritorno dietro la macchina da presa dopo il musical Rock of Ages presentato nelle sale nel 2012.

Ecco il trailer nella sua versione "vietata ai minori" che svela molte nuove sequenze inedite del progetto: