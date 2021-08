What If...? e l'emozionante tributo a Chadwick Boseman nell'episodio su T'Challa (FOTO)

Il nuovo episodio di What If...? contiene un tenero tributo a Chadwick Boseman, l'interprete di Black Panther morto un anno fa a 43 anni.

La Marvel ha voluto omaggiare Chadwick Boseman nel nuovo episodio di What If...?, inserendo un tributo prima dei titoli di coda del secondo episodio della serie animata, dedicato alla figura di T'Challa.

A partire da questa mattina, su Disney+ è disponibile il secondo episodio di What If...?, la prima serie animata targata Marvel Studios. Intitolato What if...T'Challa Became a Star-Lord? (E se... T'Challa fosse diventato Star-Lord?), l'episodio vede Chadwick Boseman riprendere il ruolo di T'Challa per una delle sue ultime esibizioni. Per celebrare l'occasione, i Marvel Studios hanno quindi scelto di includere un tributo all'attore di Black Panther.

L'omaggio, che arriva alla fine dell'episodio, prima dei titoli di coda, recita: "Dedicato al nostro amico, alla nostra ispirazione e al nostro eroe Chadwick Boseman". Boseman, scomparso il 28 agosto 2020 all'età di 43 anni, era molto felice di prendere parte a What If...?. Parlando nel nuovo numero di SFX Magazine, il produttore esecutivo Brad Winderbaum ha infatti detto: "Chadwick è entrato, ha registrato e si è divertito così tanto che abbiamo continuato a scrivergli episodi, quindi è in quattro episodi come tre diverse versioni di T'Challa".

Dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, i fan della Marvel si sono chiesti e continuano a chiedersi come proseguirà il franchise di Black Panther. Per quanto riguarda il sequel del fortunato film del 2018, intitolato Black Panther: Wakanda Forever, sappiamo che le riprese sono già iniziate. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato a Variety: "È chiaramente molto emozionante senza Chad. Ma tutti sono anche molto entusiasti di riportare il mondo di Wakanda tra il pubblico e tra i fan. Lo faremo in un modo che renderebbe Chad orgoglioso".

What If...? è il quinto titolo della Marvel da quando ha avuto inizio la Fase 4. La serie arriva dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Black Widow. Per quanto riguarda la Timeline, i fan hanno immediatamente notato che Marvel's What If...? si inserisce dopo Loki e prima di WandaVision, nonostante il primo episodio riporti gli spettatori nel periodo della seconda Guerra Mondiale, mostrando una versione alternativa della storia di Steve Rogers e Peggy Carter.