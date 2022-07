What If…?: I Marvel Studios annunciano il rinnovo della terza stagione

I Marvel Studios, durante il San Diego Comic-Con, hanno annunciato che What If...? è stata rinnovata per una terza stagione dopo aver mostrato il trailer esclusivo della seconda stagione dello show.

I fan della serie Disney+/Marvel What If...? hanno avuto una piacevole sorpresa durante il panel della Marvel Animation del San Diego Comic-Con: i Marvel Studios hanno rinnovato lo show per una terza stagione, confermando che la seconda stagione arriverà in esclusiva su Disney+ nel 2023.

La Marvel ha rivelato che la serie nominata agli Emmy è già stata rinnovata, ancor prima della premiere della seconda stagione. Il regista Bryan Andrews e lo sceneggiatore-produttore esecutivo AC Bradley hanno rivelato la notizia alla fine della presentazione dello show dopo una proiezione a sorpresa di un episodio della seconda stagione.

Secondo quanto affermato da Marvel e Disney+, il nuovo set di episodi continuerà il viaggio con vedrà, tra le altre cose, il cast di Shang-Chi scontrarsi con gli Asgardiani, introducendo volti nuovi di zecca e altri più familiari dell'MCU. La serie animata mette in discussione, rivisita e stravolge i classici momenti cinematografici Marvel con un cast vocale che include una serie di star che riprenderanno i loro ruoli iconici.

La serie trae ispirazione da una serie a fumetti che esplora versioni alternative della storia della Marvel. Diretta da Andrews, con Bradley come capo sceneggiatore, la serie è interpretata da: Jeffrey Wright (Westworld) interpreterà l'Osservatore, personaggio iconico della Marvel. Tra le star coinvolte ci sono Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Tom Hiddleston (Loki), Natalie Portman (Jane Foster), Josh Brolin (Thanos), Robert Downey Jr. (Iron Man), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Karen Gillan (Nebula), Djimon Hounsou (Korath), e Sean Gunn (Kraglin).