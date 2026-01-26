Werwulf, riprese concluse: tutto quello che sappiamo sul film con Lily-Rose Depp

Dopo oltre due mesi di riprese in Inghilterra, è ufficialmente terminata la produzione di Werwulf, il film horror in costume di Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp e Willem Dafoe.

Per festeggiare la fine delle riprese, Ralph Ineson ha celebrato questo traguardo condividendo una foto scattata fuori dal party di fine riprese di Werwulf sul suo account ufficiale X.

Anche il direttore della fotografia Jarin Blaschke ha confermato la conclusione delle riprese sulla sua pagina Facebook, pubblicando una foto di alcune attrezzature e di alcuni stivali infangati con la didascalia: "Le riprese in esterni di Werwulf sono terminate".

Aaron Taylor-Johnson pronto a trasformarsi in lupo mannaro

Johnson interpreta il lupo mannaro del titolo e, sebbene in alcune foto dal set sia apparso piuttosto selvaggio, la sua trasformazione completa non è ancora trapelata (almeno, non completamente). Nelle foto apparse diverse settimane fa abbiamo visto anche Willem Dafoe, Ralph Ineson e una Lily-Rose Depp quasi irriconoscibile.

Eggers ha anche co-sceneggiato il film con il collega sceneggiatore di The Northman, Sjón. I dettagli della trama sono pochi, ma sappiamo che la storia sarà ambientata nell'Inghilterra del XIII secolo. Si dice anche che la sceneggiatura "presenti dialoghi fedeli al periodo storico e contenga traduzioni e annotazioni per chi non conosce l'inglese antico".

In precedenza, Eggers era già ricorso all'inglese arcaico per il suo The Lighthouse, che vedeva protagonisti sempre Willem Dafoe e Robert Pattinson. Depp, Johnson e Dafoe erano già apparsi insieme nel precedente film del regista, Nosferatu.

Un'immagine del regista Robert Eggers

Werwulf è il progetto più dark di Robert Eggers

A quanto pare, Eggers inizialmente aveva intenzione di girare il film in bianco e nero, ma poi ha cambiato idea. Eggers e Sjón saranno anche produttori insieme alla Focus Features. Chris ed Eleanor Columbus, che hanno lavorato con Eggers in Nosferatu, saranno i produttori esecutivi.

Nel corso di un Q&A, Eggers ha descritto così il nuovo progetto: "È un film medievale sui lupi mannari. Ed è anche la cosa più dark che abbia mai scritto. Di gran lunga". Werwulf uscirà nelle sale di tutto il mondo il 25 dicembre prossimo, quindi il regista avrà ben 11 mesi di tempo per lavorare alla post-produzione.