Werewolf by Night, Michael Giacchino dirigerà lo speciale Marvel di Halloween

Werewolf by Night sarà il prossimo progetto di Michael Giacchino, che questa volta si cimenterà in cabina di regia per lo speciale di Halloween di Disney+ targato Marvel.

Sapevamo già da un po' che il compositore di The Batman e Spider-Man: No Way Home aveva in cantiere qualcosa relativo alla casa delle idee, e per una volta sembrava non avere a che fare esclusivamente con il lato musicale della produzione.

Sono stati poi diversi a speculare sul fatto che potesse trattarsi proprio di Werewolf by Night, lo speciale di Halloween con Gael García Bernal e Laura Donnelly, che nella pellicola dovrebbero interpretare Jack Russell (Licantropus, ovvero il Werewolf by Night titolare) e Nina Price (Vampire by Night), e tali speculazioni sembrano essersi rivelate corrette.

Come segnalato anche dall'Hollywood Reporter, infatti, Giacchino si cimenterà in cabina di regia per lo speciale di un'ora in sviluppo per la piattaforma streaming di Disney+, e le riprese dovrebbero partire già sul finire di questo mese.

Non sarà la prima esperienza in assoluto per Giacchino alla regia, perché in passato ha diretto prodotti come un episodio animato di Star Trek: Short Treks o il cortometraggio Monster Challenge, ma Werewolf by Night segnerà il suo debutto al timone di un lungometraggio.