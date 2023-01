Michael Giacchino alla regia del remake di Assalto alla Terra

Il compositore premio Oscar, Michael Giacchino farà il suo debutto alla regia sul grande schermo con il reboot del film di fantascienza del 1954, Assalto alla Terra (Them!) per Warner Bros.

Assalto alla Terra (Them!) è un film del 1954 diretto da Gordon Douglas in cui un enorme nido di formiche irradiate viene scoperto nel deserto del New Mexico e diventa una minaccia nazionale quando due giovani formiche regine e i loro consorti scappano per creare nuovi nidi. La ricerca culmina in una battaglia nei tombini di Los Angeles.

Licantropus, il produttore Brian Gay: "L'idea è stata tutta di Michael Giacchino"

"C'è sempre un film nella tua mente che non lascia mai la tua testa", ha raccontato Michael Giacchino a Deadline. "Per me, è Them! È stato solo molto più tardi nella vita che ho scoperto di cosa si trattava: l'era nucleare".

Il compositore ha poi proseguito parlando di ciò che ha amato nella pellicola: "E' esattamente come si chiama Them! (Loro). Riguarda l'altro, l'ignoto che si rifiuta o non si riesce a capire. La versione attuale parla di immigrazione e di raccontare una storia sull'argomento attraverso la lente di questo folle film di mostri di fantascienza".

Il compositore ha diretto lo scorso anno, Licantropus (Marvel Studios/Disney+). In precedenza ha lavorato al cortometraggio Monster Challenge e a un episodio di Star Trek: Short Treks della Paramount+.