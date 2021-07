Wellington Paranormal: il trailer dello spinoff di What We Do in the Shadows

Dopo il debutto in Nuova Zelanda, anche gli Stati Uniti accolgono l'arrivo di Wellington Paranormal, spinoff di What We Do in the Shadows approdata su The CW, con un gustoso trailer esteso che anticipa cosa devono attendersi i fan.

Lo spinoff ideato da Taika Waititi e da Jemaine Clement vede il ritorno di Mike Minogue e Karen O'Leary nei panni degli agenti di polizia incontrati in What We Do in the Shadows. Stavolta la coppia dovrà indagare su alcuni fenomeni paranormali verificatisi a Wellington.

"Siamo un po' come Mulder e Scully", spiega l'agente Minogue nel trailer. "C'è una sorta di tensione sessuale di fondo tra noi" Segue la reazione stupita dell'Agente O'Leary.

La serie offre un mockumentary riff soprannaturale che si prende gioco di reality show come Cops e Live PD (entrambi cancellati negli Stati Uniti lo scorso anno a seguito delle proteste per la morte di George Floyd). Il co-creatore della serie Jemaine Clement dirige numerosi episodi e compare in veste di guest star insieme al collega di Flight of the Conchords Rhys Darby.

Il trailer offre anche un breve assaggio sul ritorno di Nick (Cori Gonzalez-Macuer), il quarto moschettiere dalle labbra sciolte che è andato in giro ad annunciare di essere un vampiro mentre si godeva la vita notturna di Wellington nel film What We Do in the Shadows.