Welcome to the Blumhouse, i primi due horror su Prime Video in streaming da oggi

Il progetto antologico Welcome to the Blumhouse, quattro nuovi film horror in arrivo streaming su Amazon Prime Video prende forma: disponibili da oggi Bingo Hell e Black as Night!

Il primo dei quattro film prodotti da Blumhouse per la piattaforma di Amazon Prime Video si intitola Bingo Hell ed è stato diretto da Gigi Saul Guerrero. Una creatura sinistra minaccia gli abitanti di una comunità a basso reddito, e una grintosa anziana proverà a fermarla. Dopo che l'attivista di quartiere over-sessanta Lupita (Adriana Barraza) scopre che l'amata sala bingo della zona è stata rilevata da un misterioso uomo d'affari di nome Mr. Big (Richard Brake), raduna i suoi attempati amici per affrontare l'enigmatico imprenditore. Ma quando i vicini di vecchia data iniziano morire in circostanze raccapriccianti, Lupita si rende conto improvvisamente che la gentrificazione è l'ultimo dei suoi problemi. Qualcosa di terrificante ha messo radici nel tranquillo barrio di Oak Springs, e ad ogni nuovo grido di "Bingo!" un'altra vittima cade preda della sua presenza diabolica. Mentre i premi in denaro crescono e il conteggio dei cadaveri aumenta costantemente, Lupita deve affrontare la spaventosa consapevolezza che mai come in questo gioco è il vincitore a prendere tutto.

Maritte Lee Go ha invece diretto Black as Night in cui si racconta la storia di una adolescente insicura che lotta contro i vampiri a New Orleans. Una ragazza piena di risorse si lascia l'infanzia alle spalle nel momento in cui inizierà a combattere contro un gruppo di letali vampiri in questo ibrido action-horror con un forte connotato sociale e un pungente senso dell'umorismo. Quindici anni dopo che l'uragano Katrina ha devastato New Orleans, una nuova minaccia lascia il segno sulla Big Easy ed ha la forma di ferite da puntura alla gola della vulnerabile e sfollata popolazione della città. Quando sua madre tossicodipendente diventa l'ultima vittima dei non-morti, la quindicenne Shawna (Asjha Cooper) giura di pareggiare i conti. Insieme a tre amici fidati, Shawna escogita un piano audace per infiltrarsi nella villa dei vampiri nello storico quartiere francese, distruggere il loro capo e riportare i suoi discepoli con le zanne alla loro forma umana. Ma uccidere i mostri non è un compito facile e presto Shawna e il suo gruppo si ritrovano coinvolti in un conflitto secolare tra fazioni di vampiri in guerra, ognuna delle quali combatte per rivendicare New Orleans come loro dimora permanente.