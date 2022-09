Welcome to Chippendales: il trailer della serie Disney+ sulla celebre Compagnia di striptease

Sarà realizzata dai creatori di Pam & Tommy e vedrà Kumail Nanjiani, star di Eternals, nei panni di Somen 'Steve' Banerjee, fondatore di Chippendales, Welcome to Chippendales; ecco il trailer in attesa dell'arrivo su Disney+ il 22 novembre..