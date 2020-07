We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo: la reazione del vero Joseph L. Galloway al film

Joseph L. Galloway spiegò alla stampa il motivo della sua brusca reazione ad una scena di We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo.

Il vero Joseph L. Galloway, interpretato in We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo dall'attore americano Barry Pepper, abbandonò la sala cinematografica durante una scena particolarmente cruda ed estremamente realistica spiegando, soltanto in seguito, le motivazioni di questo suo gesto improvviso.

Giorni dopo il giornalista spiegò alla stampa: "Quello è stato il mio incubo per 36 anni. Non voglio viverlo di nuovo." Joseph Lee Galloway è un giornalista, corrispondente ed editorialista statunitense, dal 2013 ha lavorato come consulente speciale per il progetto di commemorazione del 50 ° anniversario della guerra del Vietnam.

Galloway fu onorato con una stella di bronzo dall'esercito americano per aver portato in salvo uomini feriti nella battaglia di Ia Drang nel 1965: fu l'unico civile a ricevere la stella di bronzo durante la guerra del Vietnam. A proposito del film il giornalista ha dichiarato: "Le foto usate del film sono state ricreate per la pellicola, avrei preferito che avessero usato le mie foto reali dalla battaglia."

Nel libro scritto a quattro mani dal colonnello Moore e da Galloway non c'è traccia della sequenza dell'assalto dell'esercito americano alla montagna presidiata dalle truppe vietnamite e nemmeno dalla scena in cui il sergente Savage recupera la tromba del soldato francese caduto nell'imboscata vietnamita ad inizio film; a quanto pare queste sequenze vennero aggiunte dal regista per motivi puramente narrativi.