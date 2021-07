We The People - Alla scoperta della democrazia americana, su Netflix in streaming da oggi

We The People - Alla scoperta della democrazia americana, la nuova serie tv animata, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 4 luglio 2021.

We The People - Alla scoperta della democrazia americana, la nuova serie tv animata prodotta da Barack e Michelle Obama, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 4 luglio 2021.

L'idea dello show è nata da Chris Nee (Doc MsStuffins) e prodotta insieme a Kenya Barris, creatore di Black-ish. We the People - Alla scoperta della democrazia americana sarà composta da 10 episodi animati e colorati e prende, ovviamente, il titolo dalle prime parole della Costituzione Americana. Ma non ci sarà solo spazio per l'aspetto visivo.

We the People: un'immagine tratta dalla serie animata Netflix

Fanno parte del progetto anche tantissimi artisti musicali, che hanno prestato la loro voce per dare uno spunto riflessivo ai giovani e insegnargli il vero significato della parola democrazia, grazie anche a un ritmo veloce e innovativo. Ascolteremo, nel corso delle puntate già disponibili su Netflix, artisti del calibro di H.E.R. (fresca vincitrice dell'Oscar), Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Cordae, Bebe Rexha, KYLE, Andra Day e Amanda Gorman.

