We Summon the Darkness: Alexandra Daddario nel trailer dell'horror

Alexandra Daddario nel trailer di We Summon the Darkness, horror heavy metal ambientato nel 1988.

Saban Films ha diffuso il trailer dell'horror We Summon the Darkness, diretto da Marc Meyers e interpretato dalla bella Alexandra Daddario. L'attrice recita nel film corale incentrato su un gruppo di amici che, nel 1988, si ritrova coinvolto in un massacro da parte di una setta di satanisti.

Questa la sinossi di We Summon the Darkness: Alexis (Daddario), Val e Beverly si imbarcano in un viaggio per raggiungere un festival di musica heavy metal. Le tre si imbattono in tre ragazzi simpatici e carini e presto il gruppo si dirige verso la casa di campagna di Alexis, luogo isolato, dove proseguire la festa. Quella che dovrebbe essere una nottata di divertimenti si trasforma presto in tragedia.

Nel cast du We Summon the Darkness troviamo Keean Johnson, Johnny Knoxville, Maddie Hasson ed Amy Forsyth.