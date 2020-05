We Are One: A Global Film Festival, svelato il programma dell'evento

We Are One: A Global Film Festival è l'evento in programma dal 29 maggio al 7 giugno online, ecco il programma.

We Are One: A Global Film Festival sarà l'evento che proporrà 10 giorni di grande cinema online, su YouTube, dal 29 maggio al 7 giugno, e online è ora stato svelato il programma che comprende lungometraggi, panel, corti ed esperienze in realtà virtuale.

Il festival virtuale potrà contare sulla collaborazione di kermesse prestigiose come Cannes, Venezia, Berlino, Toronto, Sundance e Tribeca.

Il programma completo è stato svelato sul sito ufficiale dove è disponibile la lista di tutti i titoli che verranno proposti, gli orari in cui saranno disponibili e quale dei grandi festival coinvolti si è occupato della selezione.

Tra i protagonisti dei panel offerti dai vari festival coinvolti ci sono quelli con Jackie Chan, Diego Luna, la conversazione tra Tessa Thompson e Jane Campion, Guillermo del Toro, Bong Joon-Ho, Ang Lee, Olivier Assayas a confronto con Claire Denis, Alain Delon, Zhang Ziyi, e i dialoghi tra Francis Ford Coppola e Steven Soderbergh, Alejandro González Iñárritu e Marina Abramovic, Viggo Mortensen e David Cronenberg.

Al festival virtuale partecipa anche la Mostra del Cinema di Venezia e il direttore Alberto Barbera ha dichiarato: " Siamo onorati e felici di partecipare a We Are One come segno di simpatia e solidarietà per i nostri amici del Tribeca, offrendo allo stesso tempo al pubblico mondiale un assaggio di ciò che facciamo a Venezia per sostenere concretamente i registi emergenti. Il nostro contributo al programma include tre cortometraggi (uno di un maestro, Guillermo Arriaga, due di giovani e talentuose registe, Kostantina Kotzamani e Clemence Poésy), nonché due lungometraggi realizzati nell'ambito del nostro programma speciale chiamato Biennale College - Cinema, di cui siamo particolarmente orgogliosi. Completano il programma, sei film in Virtual Reality provenienti dalle selezioni del Concorso VR, l'innovativa sezione introdotta dalla Mostra di Venezia per la prima volta tre anni fa".

La Biennale contribuisce al programma online di We Are One: A Global Film Festival con i seguenti titoli:

Electric Swan di Kostantina Kotzamani (Grecia, 2019) - cortometraggio

No one left behind di Guillermo Arriaga (Messico, 2019) - cortometraggio

The Tears' Thing di Clemence Posey (Francia, 2019) - cortometraggio

Passenger - Venice VR 2019

The Waiting Room - Venice VR 2019

Bloodless - Venice VR 2017, vincitore del Best VR Story

Isle of the Dead - Venice VR 2018, vincitore del Best VR Story

On Off - Venice VR 2017, Biennale College

Daughters of Chibok - Venice VR 2019, vincitore del Best VR Immersive Linear Story

Beautiful Things di Giorgio Ferrero (Italia, 2017) - lungometraggio Biennale College Cinema

Mary is Happy, Mary is Happy di Nawapol Thamrongrattanarit (Thailandia, 2013) - lungometraggio Biennale College Cinema

Gli spettatori, durante la visione, potranno compiere delle donazioni a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, realtà locali e associazioni internazionali.