Warren Beatty nella bufera, la sua accusatrice confessa: "Avevo 14 anni quando mi ha violentata"

Non si placano le controversie attorno al presunto caso di violenza sessuale che avrebbe visto coinvolto Warren Beatty](https://movieplayer.it/news/warren-beatty-citato-giudizio-presunta-violenza-sessuale_118976/ "Warren Beatty è stato citato in giudizio per una presunta violenza sessuale"), celebre attore candidato all'Oscar per il ruolo di Clyde in Gangster Story.

Kristina Charlotte Hirsch, la donna che ha deciso di rivolgersi alla Corte Suprema di Los Angeles per denunciare il divo, aveva postato su YouTube un breve video in cui affermava di essere minorenne all'epoca dei fatti. "Nel 1973 avevo soltanto 14 anni ed ero vergine. Fui portata da lui sul set del film The Parallax View per scopi sessuali" ha dichiarato la donna. L'attore, all'epoca dei fatti, aveva 35 anni.

Kristina ha poi rincarato la dose affermando che Warren Beatty la costringesse ad avere rapporti orali senza il suo consenso e di come l'abbia traumatizzata moralmente per gli ultimi 44 anni. La situazione non è ancora chiarissima e sicuramente emergeranno nuovi dettagli nel corso delle prossime settimane.

La donna ha anche accusato l'attore di averle parlato in diverse occasioni "di perdere la verginità" e ha descritto il suo presunto comportamento come "oppressivo, maligno e spregevole in quanto intenzionale e fatto in consapevole disprezzo dei suoi diritti e della sicurezza".

In base ai dettagli di questa causa riportati da Variety, sembra che Warren Beatty "abbia usato la sua posizione e il suo status di adulto e star del cinema di Hollywood per costringere il contatto sessuale con la querelante in più occasioni, tra cui sesso orale, sesso simulato e infine rapporti sessuali forzati".