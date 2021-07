Warner Bros. produrrà almeno 10 film in esclusiva per HBO Max nel 2022, ma il CEO garantisce che i film continueranno ad avere importanza sostanziale sia al cinema che in streaming.

Warner Bros. produrrà almeno 10 film in esclusiva per HBO Max nel 2022. L'annuncio arriva dal CEO di WarnerMedia Jason Kilar il quale ha dichiarato che "i film contano e continueranno ad avere importanza".

L'intervento di Jason Kilar era inserito nell'incontro sugli utili del secondo trimestre di AT&T in cui è stato chiesto al CEO di commentare la strategia di distribuzione della società per i titoli della Warner Bros. il prossimo anno. Nel 2021 WarnerMedia ha sconvolto l'industria decidendo di distribuire quasi tutti i suoi titoli forti in doppia versione sala cinematografica streaming su HBO Max per ovviare all'emergenza sanitaria.

Per il 2022 Warner Bros. guarda a una strategia distribuzione cinematografica più tradizionale seppur con una finestra ristretta a 45 giorni per l'uscita escluiva in sala per molti dei titoli in uscita. La stessa WarnerMedia attraverserà una transizione il prossimo anno con la prevista fusione con Discovery, il cui CEO David Zaslav prenderà le redini della società combinata se la transazione sarà approvata dalle autorità di regolamentazione.

Jason Kilar non crede che ci sarà un ritorno dell'industria alle strategie del 205 o 2016 con una finestra di 75-90 giorni per i cinema prima dell'uscita di un titolo in home video. La Warner Bros. ha già detto che passerà a una finestra di 45 giorni per i titoli dei film più importanti.

"Chiaramente i film contano e continueranno ad avere importanza. Sono importanti anche a casa in termini di risposta che abbiamo ottenuto dai consumatori che si sono iscritti a HBO Max" spiega Kilar mentre predice che Hollywood "vedrà questo settore continuare ad evolversi e innovare in modi che funzionano non solo per i consumatori e i fan, ma anche per i nostri partner commerciali".