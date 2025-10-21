Warner Bros. Discovery valuta la vendita: più offerte di acquisizione dopo l’interesse di Paramount Skydance

Sono cresciute le attenzioni intorno verso la major opo gli occhi puntati della concorrente e il passaggio di mani sembra ormai essere all'orizzonte.

Warner Bros. Discovey starebbe valutando dei cambiamenti di strategia dopo l'interesse non sollecitato da parte di più soggetti sia all'acquisizione dell'intera società sia alla sola divisione dedicata allo streaming e agli studi cinematografici.

Al momento, Warner Bros. Discovery non ha specificato quali società hanno mostrato interesse ma l'annuncio segue la notizia di un tentativo di Paramount Skydance di concludere un importante accordo per acquisire interamente la major.

La strategia di Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery avrebbe rifiutato un'offerta da 20 dollari ad azione da Paramount Skydance, ritenendola troppo bassa e dopo la diffusione della notizia, il titolo di Warner Bros. Discovery è salito dell'8%.

WBD prosegue nel piano che prevede la divisione tra Warner Bros. e Discovery Global, e l'operazione dovrebbe concludersi nel mese di aprile 2026. Nel frattempo, il consiglio di amministrazione avrebbe avviato una revisione delle alternative strategiche per massimizzare il valore per gli azionisti: ecco perché la prospettiva all'orizzonte è quella della vendita dell'intera società o soltanto di alcuni dei dipartimenti.

Il futuro di Warner Bros. Discovey secondo David Zaslav

Nel frattempo, il presidente e CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha dichiarato: "Continuiamo a compiere passi importanti per posizionare la nostra attività al successo nel panorama mediatico in evoluzione, promuovendo le nostre iniziative strategiche, riportando i nostri studi alla leadership del settore e ampliando la portata globale di HBO Max" ha dichiarato Zaslav.

"Non sorprende che il significativo valore del nostro portafoglio stia ricevendo un crescente riconoscimento sul mercato" ha proseguito "Dopo aver ricevuto interesse da più parti, abbiamo avviato una revisione completa delle alternative strategiche per identificare il percorso migliore per liberare tutto il potenziale dei nostri asset".

Per quanto concerne il processo di revisione delle alternative strategiche, Warner Bros. Discovery ha sottolineato che non esiste un programma specifico sulle tempistiche né una deadline definitiva.