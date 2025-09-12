Paramount Skydance valuta l’acquisizione di Warner Bros. Discovery: cosa cambia per Hollywood

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai media internazionali, Paramount Skydance starebbe valutando l'acquisizione di Warner Bros. Discovery.

Si tratterebbe di un ulteriore cambiamento in un panorama dell'entertainment sempre più in movimento e ricco di rapidi mutamenti che contribuiscono a cambiare gli equilibri dell'industria.

La possibile acquisizione di Warner Bros. Discovery

Oltretutto, Paramount Skydance è una realtà fresca di fusione: Larry Ellison, co-fondatore di Oracle e uno degli uomini più ricchi al mondo, ha guidato ad agosto la trattativa da 8,4 miliardi di dollari che ha consegnato a Skydance Media il controllo di Paramount Global.

Grande Puffo ne I Puffi - Il Film, uno degli ultimi lungometraggi targato Paramount

Sin dalla fusione di Paramount Skydance sono iniziate a circolare le voci sul possibile nuovo obiettivo, individuato proprio nei Warner Bros. Studios ma l'accordo di cui si parla si estenderebbe all'intera società. La famiglia Ellison starebbe per sostenere un'offerta ricca che, secondo i giornali americani, sarebbe in procinto di essere avanzata nei confronti di Warner.

Un'alleanza inaspettata a Hollywood

Un'eventuale fusione tra Paramount e Warner Bros. sarebbe un avvenimento storico a Hollywood; si tratta di due major storiche e naturalmente, nel caso dovessero unire le forze, si ridurrebbe la concorrenza a Hollywood.

Nel caso la trattativa dovesse andare in porto è possibile che sulla questione si posi l'attenzione del Dipartimento di Giustizia. Nel frattempo, ieri l'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha annunciato che la separazione tra Warner Bros. e Discovery Global potrebbe essere formalizzata ad aprile.

Nel caso avvenisse questa separazione, difficilmente si passerà dalla FCC come accaduto quando Skydance aveva cercato di acquisire Paramount Global, proprietaria di CBS e la società si era impegnata ad assumere un avvocato difensore per gestire i reclami degli spettatori riguardo i contenuti delle notizie.