Warner Bros. Discovery conferma: il DC FanDome 2022 è cancellato

Warner Bros. Discovery ha cancellato il DC FanDome 2022, evento in streaming che si è tenuto nel 2020 e 2021, con l'intenzione di puntare su convention ed eventi in persona.

Il DC FanDome è stato uno dei più grandi eventi di intrattenimento degli ultimi due anni, ma adesso Warner Bros. Discovery avrebbe deciso di cancellare il suo evento in streaming incentrato su film, giochi e televisione DC, almeno per quest'anno.

La DC ha confermato che DC FanDome si prenderà una pausa in una dichiarazione a Popverse: "Con il ritorno degli eventi di persona, Warner Bros. Discovery è entusiasta di poter interagire con i nostri fan dal vivo in numerose convention in tutto il mondo e non pianificherà il DC FanDome per il 2022."

Sono tanti i progetti DC in uscita attesi dai fan. Tra questi la seerie Gotham Knights e i cinecomic Black Adam e Shazam! Fury of the Gods. Ma con varie produzioni DC cancellate, ritardate o finite nell'occhio del ciclone per via di polemiche di varia natura, non è una sorpresa che WB Discovery abbia deciso di prendersi una pausa.

DC FanDome è apparso per la prima volta nel 2020, dove ha riscontrato un grande successo anticipando lo Snyder Cut di Justice League, The Suicide Squad e Wonder Woman 1984. DC FanDome 2021 ha visto il lancio del trailer di The Batman e The Flash.

Quest'anno, WB Discovery si è concentrata principalmente su eventi come il San Diego Comic-Con, dove ha tenuto un importante panel che descriveva in dettaglio Black Adam, tra gli altri progetti. Al momento WB Discovery si sta preparando per il debutto di Gotham Knights, la cui data di uscita è stata recentemente spostata al 21 ottobre.