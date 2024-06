Wargames ha anticipato i nostri timori sull'IA quarant'anni fa, ecco come

Sono passati quarantuno anni dall'estate 1983, quando uscì un film che prospettava la possibilità della fine del mondo a causa di un'intelligenza artificiale fuori controllo, anticipando di parecchi decenni le principali ansie che oggi accompagnano la nuova tecnologia e un anno prima che Terminator introducesse la minaccia futuristica conosciuta come Skynet.

Il film è Wargames, diretto da John Badham, che al suo interno aveva parecchi altri dettagli che risultano molto attuali anche oggi nel 2024. Racconta la storia di un geniale hacker adolescente (Matthew Broderick) che involontariamente accede al computer del Pentagono, sfidandolo ad una sorta di 'gioco' di 'Guerra Termonucleare Globale' che rischia di diventare fin troppo reale. Alla fine, il computer decide che la distruzione reciproca è inutile ed esprime la seguente frase:"Un gioco strano. L'unica mossa vincente è non giocare".

Inquietudini artificiali

Quel messaggio colpiva lo spettatore intimorito dal delicato rapporto tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Wargames affrontava il pericolo dell'annientamento nucleare durante la Guerra Fredda, anni prima della caduta del Muro di Berlino e del regime sovietico. Guardando oggi il film, con gli occhi di chi sta vivendo un periodo di grande cambiamento a causa dell'intelligenza artificiale. Tutto nasce, nel film, dalla possibile riluttanza di alcuni esseri umani a lanciare attacchi nucleari.

Una riluttanza che non esiste in un sistema informatico che elimina l'apporto umano dall'equazione, una scelta che in Wargames - giochi di guerra viene promossa dal personaggio di Dabney Coleman, il burocrate cattivo per eccellenza. Nel film, l'eroe adolescente riesce ad ingannare il computer facendogli simulare una guerra termonucleare globale e riconoscendo la sua futilità. In quel caso, l'IA è più sensata dei suoi stessi creatori a differenza di altre versioni di intelligenza artificiale proposte dal cinema. Chiaramente, l'apprensione più diffusa riguarda la possibilità che in futuro le versioni dell'IA non saranno così benevole.

Come spiega Ryan Britt su Inverse, la spaventosa attualità di Wargames risiede nella potenziale incapacità di riconoscere le sfumature da parte di un sistema artificiale rispetto all'essere umano.

Wargames - Giochi di guerra sarà in onda stasera, martedì 18 giugno, alle ore 21.10 su Rai Movie.