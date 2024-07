Wanda Nara e Mauro Icardi, lei rompe il silenzio: "Ho preso una decisione definitiva"

La notizia non è nuova per il pubblico del web e dei giornali, ma questa volta sembra essere definitiva: Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati, forse per sempre. La modella argentina ha ufficializzato la decisione, che sarebbe stata presa proprio da lei.

La separazione definitiva: Wanda Nara e Mauro Icardi si dicono addio

Nel novembre del 2022, l'ex calciatore dell'Inter e sua moglie si erano già separati. Secondo quanto rivelato da lei a Vanity Fair, i due avevano firmato le carte che sancivano la loro decisione di prendere strade diverse: "Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere," aveva spiegato Wanda.

Questa volta, la vincitrice di Ballando con le stelle 2023 ha confidato la fine della sua storia con il calciatore del Galatasaray a Luis Ventura. Durante una trasmissione di America TV, il giornalista ha mostrato alle telecamere la chat avuta con la showgirl. "Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta," ha scritto Wanda, aggiungendo che a breve avrebbe fornito ulteriori spiegazioni.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle 2023

La richiesta di separazione è stata avanzata proprio dalla conduttrice, come ha dichiarato il suo avvocato Ana Rosenfeld: "Wanda si sta davvero separando, è tutto vero, è una decisione che ha preso lei." Secondo altre fonti, la manager del calciatore avrebbe già chiesto il divorzio, come raccontato da Diego Estevés dai microfoni della stessa emittente televisiva.

Nell'intervista a Vanity Fair, Wanda Nara aveva raccontato di aver scoperto alcuni messaggi espliciti tra suo marito e la modella argentina China Suarez: "Non me lo aspettavo, Mauro non mi aveva mai dato motivo per essere gelosa. È stato brutto, però poi ho capito che non viviamo in una favola Disney e che certe cose possono capitare. Ho conosciuto Mauro che aveva 18 anni, non aveva neanche avuto il tempo di fare un po' di esperienza. Io lo sbaglio l'ho perdonato.". La coppia ha avuto due figli, in precedenza la modella ne aveva avuti tre dall'ex marito Maxi Lopez, anche lui calciatore.