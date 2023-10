Walk with Me: una star di House of the Dragon nel cast del nuovo thriller psicologico

Emily Carey (House Of The Dragon), Claes Bang (The Square) e Suki Waterhouse (Seance) saranno i protagonisti del thriller psicologico Walk with Me, prodotto dalla HanWay Films.

Claudia Bluemhuber di Silver Reel (The Wife) sarà la produttrice principale del film, in cui Carey interpreterà una giovane donna tormentata da una creatura da incubo della mitologia celtica. La regia è stata affidata a Jonny Blair (River City).

Il progetto è stato impostato come una co-produzione europea (con un cast europeo) e punta a essere girato in Europa all'inizio del 2024 (non sarà realizzato con un contratto SAG, quindi non è in cerca di un accordo provvisorio con i sindacati).

House of the Dragon 2, gli ultimi rumor sui casting: quali attori e personaggi vedremo nei nuovi episodi?

La sinossi completa recita: "_L'adolescente Ellie (Carey) lotta per entrare in contatto con il padre Simon (Bang), emotivamente distante, che l'ha cresciuta da solo da quando la madre è morta di parto. Quando lui annuncia il loro trasferimento in un remoto cottage rurale, per vivere con la sua nuova fidanzata Fiona (Waterhouse), Ellie è piena di ansia. Quasi subito dopo il loro arrivo, Ellie vede una versione del padre che non riconosce: è giocoso e affettuoso nelle sue interazioni con Fiona e questo la devasta, rafforzando tutto ciò che teme di sé.

Sconvolta, Ellie è tormentata da visioni ricorrenti di una creatura terrificante, che il suo nuovo amico locale identifica come la Lavandaia, una figura della mitologia celtica che discende dalle donne morte di parto. Secondo la leggenda, la creatura appare a coloro che stanno per morire. Ellie è sempre più convinta che Fiona voglia ucciderla, e il divario emotivo con il padre aumenta solo quando si rende conto che Fiona è incinta. Mentre la sua realtà si trasforma in un incubo, Ellie viene avviata verso un percorso violento, che ribalterà tutti i nostri preconcetti e ci chiederà fino a che punto siamo capaci di spingerci per riconquistare le persone che amiamo_".