Wake Up Dead Man, Rian Johnson descrive l'energia di Glenn Close come quella di un piccolo cagnolino

Glenn Close aveva un'energia contagiosa sul set di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il terzo film del franchise giallo Knives Out di Rian Johnson. A raccontarlo è stato lo stesso regista.

Johnson pensava che potesse essere intimidito dalla figura di una star del calibro di Glenn Close ma è stato subito rassicurato dal suo incredibile entusiasmo nel realizzare il film.

L'energia contagiosa di Glenn Close

"Quando arriva sul set, però, non è disincantata. Non è come un'anziana statista. È come un piccolo cagnolino, un cucciolo così entusiasta di lavorare" continua.

Una scena di Knives Out 3

Johnson ricorda come Close restasse sul set a osservare anche quando la sua giornata di lavoro era terminata: "Ricordo un giorno in cui abbiamo finito con lei in anticipo. E ho iniziato a girare una scena con Josh e Daniel. Eravamo lì a provare la scena e mentre indietreggiavo sono finito contro qualcuno, ed era Glenn, con i suoi vestiti da strada, in un angolo. Era semplicemente rimasta lì. Sarebbe potuta andare a casa. Era rimasta per guardare perché diceva: 'Voglio solo vedere questi due attori e osservare come affrontano questa scena'. E questa è Glenn Close".

Il nuovo capitolo di Knives Out con Glenn Close

Nel terzo film di Knives Out, Close interpreta Martha Delacroix, la responsabile della chiesa Our Lady of Perpetual Fortitude nello stato di New York. È ferocemente leale al focoso monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), che viene assassinato durante una funzione della Settimana di Pasqua. Il principale sospettato è il reverendo Jed Duplenticy (Josh O'Connor).

In una recente intervista con Variety, Glenn Close ha parlato così dell'esperienza: "C'era un tavolo con tè, caffè e alcune strane caramelle inglesi. Jeremy Renner aveva una sedia speciale perché stava recuperando dal suo incidente con lo spazzaneve. Andrew Scott, che stava facendo un altro film ed era stanco, schiacciava dei pisolini. E io giocavo a backgammon con Mila Kunis o Josh O'Connor. Si rideva molto".