Vota i tuoi film preferiti del 2019!

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, da oggi diamo ufficialmente il via ai Movieplayer.it Awards 2020, il nostro premio dedicato ai film e alle serie TV preferiti del 2019, quelli che ci hanno appassionato, conquistato e in qualche modo hanno lasciato il segno. Anche in questa occasione la redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una serie di candidature cinematografiche, cercando di accontentare un po' i gusti tutti, ma alla fine sarete solo voi a stabilire chi saranno i vincitori di quest'anno.

Prima di votare, vi ricordiamo che non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per ogni singola categoria, ma è possibile votare anche solo per alcune tra quelle elencate. L'unica categoria per la quale è obbligatorio esprimere la propria preferenza sono quelle per il Miglior Film! Le votazioni iniziano oggi, 7 gennaio, e andranno avanti fino al 12 gennaio compreso. I risultati delle votazioni saranno ufficializzati sul nostro sito il 14 gennaio 2020!

Di seguito tutte le nomination e il link per votare!

Miglior Film

Avengers: Endgame

C'era una volta a... Hollywood

Dolor y Gloria

Green Book

Il traditore

Joker

La favorita

Noi

Parasite

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Storia di un matrimonio

The Irishman

Miglior Film Italiano

Il primo re

Il traditore

L'Immortale

La dea fortuna

La mafia non è più quella di una volta

La paranza dei bambini

Martin Eden

Pinocchio

Tutto il mio folle amore

Miglior film Indie

Border: Creature di confine

Burning - L'amore brucia

Cafarnao - Caos e miracoli

La casa di Jack

La mia vita con John F. Donovan

Se la strada potesse parlare

The Rider - Il sogno di un cowboy

Tramonto

Vox Lux

Miglior Film Animazione

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto

Frozen II - Il segreto di Arendelle

Il Re Leone

Klaus - I segreti del Natale

La famiglia addams

Toy Story 4

Miglior Commedia

Cena con delitto - Knives Out

Green Book

Jumanji: The Next Level

La belle époque

Un giorno di pioggia a New York

Yesterday

Miglior Film Azione

6 Underground

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen

Creed II

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

John Wick 3: Parabellum

Le Mans '66 - La grande sfida

Miglior Cinecomic

Aquaman

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Joker

Shazam!

Spider-Man: Far From Home

Miglior Film Sci-fi/Fantasy

Ad Astra

Aladdin

Alita - Angelo della battaglia

Detective Pikachu

Godzilla II - King of the Monsters

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Miglior Film Horror/Thriller

Doctor Sleep

Il signor diavolo

It: capitolo 2

La Llorona - Le lacrime del male

Midsommar

Noi

Scary Stories to Tell in the Dark

Suspiria

The Nest - Il nido

Miglior Film Streaming

I due papi

Il re

Klaus - I segreti del Natale

Storia di un matrimonio

The Irishman

The Report

Miglior Regista

Martin Scorsese per The Irishman

Quentin Tarantino per C'era una Volta... a Hollywood

Yorgos Lanthimos per La favorita

Todd Phillips per Joker

Bong Joon-Ho per Parasite

Noah Baumbach per Storia di un matrimonio

Migliore Sceneggiatura

C'era una volta a... Hollywood

Green Book

Parasite

Storia di un matrimonio

La favorita

The Irishman

Migliore Attore Protagonista

Adam Driver per Storia di un matrimonio

Antonio Banderas per Dolor y Gloria

Christian Bale per Le Mans '66 - La grande sfida

Joaquin Phoenix per Joker

Leonardo DiCaprio per C'era una volta a... Hollywood

Luca Marinelli per Martin Eden

Pierfrancesco Favino per Il traditore

Taron Egerton per Rocketman

Viggo Mortensen per Green Book

Migliore Attrice Protagonista

Ana de Armas per Cena con delitto - Knives Out

Awkwafina per The Farewell - Una bugia buona

Brie Larson per Captain Marvel

Daisy Ridley per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Florence Pugh per Midsommar - Il villaggio dei dannati

Lupita Nyong'o per Noi

Melissa McCarthy per Copia originale

Olivia Colman per La favorita

Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio

Miglior Attore Non Protagonista

Al Pacino per The Irishman

Anthony Hopkins per I due papi

Brad Pitt per C'era una volta a... Hollywood

Joe Pesci per per The Irishman

Mahershala Ali per Green Book

Sam Rockwell per Vice - L'uomo nell'ombra

Migliore Attrice Non Protagonista

Amy Adams per Vice - L'uomo nell'ombra

Emma Stone per La favorita

Jennifer Lopez per Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business

Laura Dern per Storia di un matrimonio

Rachel Weisz per La favorita

Regina King per Se la strada potesse parlare

Migliore Colonna Sonora

C'era una volta a... Hollywood

Joker

Noi

Rocketman

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Storia di un matrimonio

Miglior Contributo Tecnico

Avengers: Endgame ("Effetti speciali")

C'era una volta a... Hollywood ("Fotografia")

Klaus - I segreti del Natale ("Character design")

Le Mans '66 - La grande sfida ("Montaggio e sonoro")

Parasite ("Scenografia")

Rocketman ("Costumi")

La sequenza indimenticabile

Avengers: Endgame ("Uniti)

C'era una volta a... Hollywood ("L'invasione della Manson Family")

Joker ("La danza sulle scale")

Parasite ("In ginocchio da te")

Star Wars: L'ascesa di Skywalker ("Il duello su Kef Bir")

Storia di un matrimonio ("Being Alive")

Da Tarantino a Joker, dall'ultimo film della trilogia di Star Wars a Avengers: Endgame, come potete vedere non mancano i film evento dell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, ma in nomination trovate anche i film italiani che hanno lasciato il segno e i film indie, così come trovano ampio spazio le interpretazioni più convincenti - da Scarlett Johansson a Christian Bale - così come tutte quelle categorie tecniche (e non) che contribuiscono a rendere un film memorabile.

Divertitevi a votare!