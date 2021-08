Volami via, clip esclusiva del film tratto da una storia vera

Volami via, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è diretto dal regista francese Christophe Barratier. La pellicola, tratta da una storia vera, arriverà nelle sale italiane il 19 agosto 2021 distribuito da I Wonder Pictures.

I protagonisti della clip che vediamo sopra, ambientata nello store del Paris Saint Germain, sono Thomas e Marcus. Qui il ragazzo trova un'incredibile sorpresa: la maglia numero dieci della squadra di calcio parigina personalizzata con il suo nome. "Non piangerai mica", dice Thomas quando vede il ragazzino visibilmente commosso.

La sinossi del film ci racconta di Thomas che a quasi 30 anni si comporta ancora come un adolescente. Non lavora, fa festa tutte le sere, passa le giornate a letto in attesa di una nuova notte per uscire a divertirsi. Ma dopo la classica goccia che fa traboccare il vaso, il padre decide che è arrivato il momento per lui di crescere. Gli affida così un suo paziente. Marcus ha 12 anni ed è gravemente disabile, ma questo non gli impedisce di essere un ragazzo curioso ed entusiasta di tutto quello che la vita possa offrirgli. Il patto è semplice tra padre e figlio: se Thomas non sarà in grado di occuparsi di Marcus, dovrà andarsene di casa e iniziare a cavarsela da solo. Ma il compito affidatogli lo cambierà nel profondo e l'incontro tra i due ragazzi sconvolgerà la vita di entrambi, cambiandola per sempre.

Volami via, un'emozionante storia di amicizia tratta da una storia vera, vede come protagonista Victor Belmondo, nei panni di Thomas. Al suo fianco troviamo Gérard Lanvin, Yoann Eloundou, Ornella Fleury, Andranic Manet. La sceneggiatura è stata firmata da Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière, Anthony Marciano e Christophe Barratier.

Il film, il cui titolo originale è Envole-moi, è diretto dal regista francese Christophe Barratier e arriverà nelle nostre sale giovedì 19 agosto, distribuito da I Wonder Pictures.